Meteo, lunedì di sole in Liguria. Poi arrivano nuvole e pioggia

LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

MARTEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio. In serata formazione di foschie o banchi di nebbia. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

MERCOLEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulla Riviera di levante giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. In serata formazioni nebbiose; sull'Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Bel tempo in Liguria, qualche nuvola all'orizzonte