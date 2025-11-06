Meteo, in arrivo la pioggia. Le previsioni per il weekend

DOMENICA : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente , Riviera centrale , Riviera di levante , Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

SABATO : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente , Riviera centrale , Riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

VENERDI' : la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti moderati settentrionali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

GIOVEDI' : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a mosso; Mar Ligure di Levante da quasi calmo a poco mosso.

