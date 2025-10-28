Meteo in Liguria, martedì di sole: da domani torna il maltempo

MARTEDI': l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su Riviera di ponente, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla Riviera centrale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

MERCOLEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; su Riviera centrale e Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

