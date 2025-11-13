Calcio Integrato: si chiude a Imperia il percorso di “Liguria 2025”

Quinta tappa per il progetto “Calcio Integrato – Liguria 2025”. Appuntamento fissato per sabato 15 novembre a Imperia, presso il Palazzetto dello Sport di Via S. Lazzaro. Promosso da Bic Genova e SportAbility sotto l’egida di Coni e Figc Lnd Liguria e con il supporto di Orientamenti e Regione Liguria, l’evento permetterà a oltre 100 ragazzi di tutte le abilità di scendere in campo nel segno dell’inclusione.

Appuntamento a Imperia

Appuntamento alle ore 10:00 nella Palestra, gentilmente concessa dal Comune di Imperia. Protagonisti saranno i giovani delle scuole imperiesi e dei settori giovanili di alcune società di calcio locali. Si integreranno con atleti provenienti da Bic Genova, Insuperabili, Genoa for Special, Sampdoria for Special e Legino for Special, ma l’invito a partecipare è esteso a ragazze e ragazzi con disabilità della provincia di Imperia che potranno iscriversi inviando una mail a



Una giornata di festa, fortemente voluta nell'anno speciale di "Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. Dopo l’entusiasmante partenza di Genova, a maggio, il progetto di calcio integrato è proseguito con la tappa di Savona, confermando l’impegno concreto della Liguria per uno sport davvero aperto a tutti. Lo scorso 4 ottobre un’altra straordinaria tappa in occasione dello SportAbility Day alla Sciorba. E il 25 ottobre grande festa anche a La Spezia con oltre 100 ragazzi impegnati sui campi allestiti nella Palestra Comunale 2 Giugno. Uno splendido tour per il “calcio di tutte le abilità”, progetto che vuole creare importanti momenti di inclusione grazie alla partecipazione di ragazzi di tutte le abilità che potranno condividere gioco, esperienze, sorrisi e abbracci con l’importante coinvolgimento delle scuole e la preziosa partnership di Orientamenti, il progetto promosso dalla Regione Liguria e rivolto a studenti, giovani, docenti e famiglie.

In partnership con Orientamenti sarà anche organizzato il 21 novembre, in occasione del Festival Orientamenti, un forum per approfondire i temi dello sport e dell’inclusione. “Il calcio integrato è un’opportunità unica per far vivere ai giovani atleti un’esperienza che va oltre la semplice competizione, favorendo l’integrazione e la collaborazione tra ragazzi di diverse realtà”, spiega Giulio Attardi, coordinatore del progetto. “Questi quattro eventi non sono solo un’occasione di visibilità per le società sportive del territorio, ma anche un’opportunità per comprendere l’importanza del messaggio di inclusività che promuoviamo attraverso il calcio integrato. Aspettiamo a Savona tanti nuovi amici che vogliano scoprire la magia dello sport. Sarà una bella festa!”.

Il Palazzetto dello Sport di Imperia ospiterà due campi su cui giocheranno i ragazzi in una mattinata intensa e divertente. Per tutti i partecipanti ci sarà una medaglia a testimonianza che “vince chi partecipa!”.