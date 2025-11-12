Genoa, tutti con De Rossi: al Centro Signorini nuovo striscione per DDR

Tutti con Daniele De Rossi. Dopo lo striscione di benvenuto all'allenatore dell’Associazione Club Genoani esposto domenica nei distinti in occasione della partita contro la Fiorentina, oggi - nel giorno della ripresa della preparazione al Centro Signorini - eccone comparire un altro, a firma gruppi Ultras della Nord. Insomma, l’effetto DDR impatta positivamente, sia in campo che fuori.
Niente azzurro, Ekhator torna a Pegli
La preparazione verso Cagliari (si gioca sabato 22 novembre alle 15) riprende senza i giocatori nelle varie Nazionali: a proposito, Jeff Ekhator, dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale Under 21, è già sulla via del ritorno a Pegli a causa di una fascite plantare che gli impedisce di giocare con gli Azzurrini. Sarà per la prossima.
Palladino sulla strada del Grifone
Ritornando alle questioni di panchina, a Bergamo resta un filo conduttore sempre rossoblù. Da Gasperini a Juric, esonerato ieri, ora a Palladino. Toccherà proprio a Raffaele, indimenticato piede raffinato rossoblù, guidare l’Atalanta contro il Genoa nella doppia sfida di dicembre, in Lombardia il 3 per la Coppa Italia, il 21 al Ferraris per il campionato.
