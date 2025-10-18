Il presidente dell'Entella Gozzi: "Serata di calcio importante, abbiamo largamente meritato"

"Una serata di calcio importante, siamo contenti innanzitutto per il fatto che è andato tutto bene, che è stata una bella festa di calcio e devo dire grazie ai tifosi dell'Entella e della Sampdoria che si sono comportati in maniera esemplare, questa è la cosa più importante". Non riesce a contenere la propria emozione, se pure nei modi pacati che gli sono propri, il presidente dell'Entella Antonio Gozzi intervistato da Primocanale dopo la storica vittoria sulla Sampdoria per 3-1. "Poi è andata bene perché abbiamo largamente meritato, ci siamo trovati di fronte a una squadra che è ancora in crisi e quindi le nostre capacità e la nostra maggior voglia di fare calcio, che è stato l'elemento determinante, ha fatto sì che la partita dal mio punto di vista non sia mai stata in discussione. Mai, credo. Complimenti all'Entella per aver affrontato questo derby nella maniera migliore".

