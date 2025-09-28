C'è anche un po' di Liguria nel successo mondiale dell'Italvolley maschile

Italia campione del mondo maschile di volley

L'Italia del volley ha fatto l'en plein, dopo le donne, ecco gli uomini, che oggi hanno vinto il mondiale nelle Filippine. Non succedeva dal 1960 che le due nazionali vincessero insieme. Grande soddisfazione per Giannelli & C. che con un convincente 3-1 hanno battuto la Bulgaria. Il plurititolato Ferdinando De Giorgi, ct della nazionale maschile, ha definito "speciali" i suoi ragazzi. Sono arrivati i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, grande appassionato di pallavolo, che ha invitato i ragazzi, dopo l'impresa a Manila, dove sono arrivata da campioni del mondo, al Quirinale.

La soddisfazione tutta ligure

Anche la Liguria ha festeggiato il successo degli uomini di De Giorgi, attraverso le parole delle più alte cariche della regione. "Complimenti a tutta la Nazionale italiana di pallavolo, che con una straordinaria vittoria ha conquistato il mondiale rendendo orgoglioso il nostro Paese e regalandoci un’altra pagina indimenticabile di sport – hanno dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore allo Sport Simona Ferro –. Questo successo, che arriva nello stesso anno in cui la Nazionale femminile ha conquistato il titolo mondiale, conferma la forza e il valore della pallavolo italiana". E c'è anche un pezzetto di Genova nella vittoria della nazionale, con la presenza del giovane Luca Porro. "Un pensiero speciale va a Luca Porro, giovane talento genovese protagonista di questa impresa: in un anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, il suo trionfo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. A lui, ai suoi compagni e a tutto lo staff azzurro vanno le più sentite congratulazioni da parte della Regione Liguria".

I complimenti a Luca Porro

Dalla Regione al Comune, con le parole della sindaca di Genova Silvia Salis, da prima cittadina ed ex atleta. "Anche Genova festeggia con grande orgoglio ed entusiasmo la nazionale maschile di pallavolo che si è confermata campione del mondo nelle Filippine, scrivendo un'altra pagina bellissima dello sport italiano - commenta la sindaca di Genova Silvia Salis -. Un trionfo che arriva a poche settimane di distanza dall’altrettanto straordinaria vittoria mondiale della nazionale femminile. Complimenti alla Federazione, a tutto il movimento e il gruppo azzurro, al commissario tecnico Fefè De Giorgi ma, soprattutto, al nostro schiacciatore Luca Porro, cresciuto nella Colombo Genova. Vincere un mondiale è fantastico, ma riuscire a confermarsi campioni è qualcosa di straordinario». Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, dopo la vittoria della nazionale maschile di pallavolo al mondiale appena concluso nelle Filippine".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook