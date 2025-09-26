Il genovese Finn campione del mondo di ciclismo su strada under 23

Il genovese Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d'oro della categoria Under 23 al Mondiale di ciclismo su strada in corso a Kigali, in Ruanda, doppiando l'impresa dell'anno scorso quando a Zurigo vinse tra gli Juniores. Diciotto anni, era il più giovane in gara: “ E' una emozione incredibile”, ha detto all'arrivo dedicando la vittoria alla fidanzata Fabiana. Congratulazioni a Finn sono state espresse dalla sindaca Salis: "La sua vittoria non è solo motivo di orgoglio, ma un esempio di dedizione, talento e determinazione che rappresenta al meglio lo spirito della nostra città. Genova è orgogliosa di lui: un giovane atleta, capace di unire passione, sacrificio e doti atletiche conquistando il gradino più alto del podio mondiale. Un onore per l'Italia e per la nostra città".





