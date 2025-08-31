Genoa, sorpresa Ellertsson dall'inizio. Ostigard al fianco di Vasquez

Vieira e Tudor hanno scelto le formazioni. Nel Genoa, sulla destra conferma di Norton-Cuffy in difesa, mentre al centro Ostigard viene preferito a Marcandalli. In attacco, a sinistra ecco Ellertsson, al debutto in campionato dal primo minuto con la maglia del Grifone. Per la Juve, a centrocampo Joao Mario è preferito a Kostic. Per il resto, bianconeri nella formazione annunciata.

Cresce l'attesa attorno al Ferraris per Genoa-Juventus in programma alle 18,30. Stadio praticamente esaurito per questa seconda giornata di campionato a cui il Grifone si affaccia dopo il deludente pareggio interno a reti bianche col Lecce. Bianconeri invece all'esame trasferta, dopo aver superato in casa il Parma all'esordio (2-0).

Sono 25 i giocatori convocati dal tecnico francese per la partita di oggi. Recuperato Ekuban, unico indisponibile è Otoa. Fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Chiffi. Tra i bianconeri, mancheranno tre ex di turno, lo squalificato Cambiaso e gli infortunati Perin e Miretti.

Mercato: domani alle 20 si chiude

Vigilia particolare, con un orecchio teso al mercato che domani alle ore 20 chiuderà la sua sessione estiva. Potrebbe essere l'ultima in rossoblu per Frendrup? Al momento pare di no, anche perchè finora al club di Villa Rostan offerte meritevoli di essere prese in considerazione non ne sono arrivate. Nelle ultime ore, due ufficializzazioni: Vogliacco passa al Paok Salonicco, Ankeye alla Virtus Entella. In entrata Onana, atteso oggi in tribuna, nelle prossime ore dovrebbe svolgere le visite mediche. E domani giornata decisiva per un altro ritorno, quello di Cornet.

Le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Stanciu, Carboni; Colombo

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David

