Sport

Torna alla homepage

Genoa, sorpresa Ellertsson dall'inizio. Ostigard al fianco di Vasquez

1 minuto e 29 secondi di lettura
di Carlo Danani

Vieira e Tudor hanno scelto le formazioni. Nel Genoa, sulla destra conferma di Norton-Cuffy in difesa, mentre al centro Ostigard viene preferito a Marcandalli. In attacco, a sinistra ecco Ellertsson, al debutto in campionato dal primo minuto con la maglia del Grifone. Per la Juve, a centrocampo Joao Mario è preferito a Kostic. Per il resto, bianconeri nella formazione annunciata.

Cresce l'attesa attorno al Ferraris per Genoa-Juventus in programma alle 18,30. Stadio praticamente esaurito per questa seconda giornata di campionato a cui il Grifone si affaccia dopo il deludente pareggio interno a reti bianche col Lecce. Bianconeri invece all'esame trasferta, dopo aver superato in casa il Parma all'esordio (2-0).

Sono 25 i giocatori convocati dal tecnico francese per la partita di oggi. Recuperato Ekuban, unico indisponibile è Otoa. Fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Chiffi. Tra i bianconeri, mancheranno tre ex di turno, lo squalificato Cambiaso e gli infortunati Perin e Miretti.

Mercato: domani alle 20 si chiude

Vigilia particolare, con un orecchio teso al mercato che domani alle ore 20 chiuderà la sua sessione estiva. Potrebbe essere l'ultima in rossoblu per Frendrup? Al momento pare di no, anche perchè finora al club di Villa Rostan offerte meritevoli di essere prese in considerazione non ne sono arrivate. Nelle ultime ore, due ufficializzazioni: Vogliacco passa al Paok Salonicco, Ankeye alla Virtus Entella. In entrata Onana, atteso oggi in tribuna, nelle prossime ore dovrebbe svolgere le visite mediche. E domani giornata decisiva per un altro ritorno, quello di Cornet. 

Le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Stanciu, Carboni; Colombo

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David

Iscrivitali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Domenica 31 Agosto 2025

Genoa, assalto alla Juve. Onana in tribuna, Vogliacco al Paok

Stadio praticamente esaurito: Vieira cambia qualcosa rispetto al passato
Sabato 30 Agosto 2025

Genoa, l’appello dei tifosi: “Tutti allo stadio con la maglia rossoblù”

Un invito semplice, ma dal forte valore simbolico. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, i gruppi della Nord lanciano un appello che profuma di identità e appartenenza: “Indossiamo tutti la maglia rossoblù”. Un richiamo che affonda le radici nella storia ultracentenaria del club più antico d
Giovedì 28 Agosto 2025

Genoa, Vieira ritrova Ekuban, possibile un cambio modulo

Buone notizie per Patrick Vieira che in vista della gara di domenica contro la Juventus potrà contare anche su Caleb Ekuban. L'attaccante ha recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane e lavora in gruppo da qualche giorno. Non è ancora al cento per cento ma sarà tra