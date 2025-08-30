LIVE Spezia - Catanzaro 0-0: cambi per D'Angelo

Cronaca

Al minuto 58' Cissè da ottima posizione spara sul fondo: il calciatore del Catanzaro era però in evidente offside.

Primo tempo

In una partita fiacca e priva di emozioni la prima conclusione è dello Spezia e arriva al 28' ad opera di Candela: tiro tuttavia non irresistibile. Gran botta da fuori di Esposito che trova i guantoni di un miracoloso Pigliacelli due minuti più tardi: sulla respinta si fionda Mateju che deve spingere la sfera in rete ma il numero 37 incespica sul pallone e lo deposita incredibilmente sul fondo. Di Serio vicinissimo al gol del vantaggio al 43': una bella manovra dello Spezia conclusa da un sinistro ravvicinato dell'attaccante che termina fuori di centimetri a Pigliacelli battuto.

Tabellino

Spezia - Catanzaro 0-0;

Ammoniti: 2' Esposito (S), 6' Cissè (C), 48' Candelari (S);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Candela, Nagy (60' Comotto), Esposito, Candelari (60' Cassata), Mateju; Di Serio, Artistico (60' Soleri).

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Antonini, Bettella, Verrengia (60' Di Chiara); Cissé (60' Buso), Pontisso; D’Alessandro, Iemmello, Rispoli; Pittarello.

Pre partita

Tutto pronto al Picco della Spezia. Alle 21 il fischio d'inizio di Spezia - Catanzaro, seconda giornata del campionato di Serie B. Aquile a caccia di riscatto dopo la cocente sconfitta di una settimana fa contro la Carrarese. D'Angelo ritrova Artistico dal primo minuto, ma permane la situazione di emergenza. Panchina per Vlahovic e per il neo acquisto Pietro Beruatto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Candela, Nagy, Esposito, Candelari, Mateju; Di Serio, Artistico. All. D’Angelo. A disp: Loria, Onofri, Bertoncini, Giorgeschi, Insignito, Lorenzelli, Beruatto, Zurkowski, Comotto, Cassata, Soleri, Vlahovic.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Antonini, Bettella, Verrengia; Cissé, Pontisso; D’Alessandro, Iemmello, Rispoli; Pittarello. All. Aquilani. A disp: Marietta, Bashi, Brighenti, Frosinini, Di Chiara, Petriccione, Liberali, Nuamah, Alesi, Buso, Seha, Arditi.

Arbitro: Sig. Antonio Rapuano della Sez. AIA di Rimini