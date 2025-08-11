Genoa, oggi alle 18,30 allenamento a porte aperte

Il Genoa fa sapere di una variazione di programma per l’allenamento a porte aperte inizialmente previsto per lunedì 11 agosto. La sessione si svolgerà alle 18.30, con apertura dei cancelli dello stadio a partire dalle 18.00.

La decisione di spostare dalle 16,30 alle 18,30 l'allenamento, probabilmente è motivata anche dalle alte temperature attese nel pomeriggio e permetterà ai tifosi di seguire la squadra in un orario più fresco e accessibile.

L’allenamento offrirà l’occasione ai supporter rossoblù di osservare da vicino i progressi del gruppo guidato da Patrick Vieira, in vista dell’esordio stagionale in campionato e della gara di venerdì sera di Coppa Italia al Ferraris.