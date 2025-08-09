Genoa di scena a Rennes: intanto arriva il giovane talento Gaël Lafont

Il Genoa torna protagonista sul palcoscenico internazionale. Questa sera alle 18 la squadra rossoblù affronterà il Rennes in un’amichevole di lusso, utile per testare la condizione in vista della nuova stagione. Intanto ecco il giovane centrocampista Gaël Lafont dall’Olympique Marsiglia.

Il colpo in prospettiva

Classe 2006, nato ad Aix-en-Provence, Lafont è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Burel FC prima di entrare, a soli 10 anni, nel settore giovanile dell’OM. Negli anni ha scalato tutte le categorie, fino a guadagnare il primo contratto professionistico nel 2024. Lo scorso aprile ha anche esordito in Europa League contro il Benfica, esperienza che ne ha certificato il potenziale.

Dotato di visione di gioco, pulizia tecnica e buona intensità, Lafont può essere impiegato sia come mediano che come mezzala. Il Genoa lo ha strappato alla concorrenza di diversi club europei, puntando su di lui come investimento per il futuro.

La sfida di questa sera

Il match contro il Rennes, fissato per le 18:00, rappresenta un banco di prova significativo per la squadra ligure. Affrontare una formazione francese abituata a competere ai vertici della Ligue 1 permetterà al tecnico di valutare la solidità difensiva e l’efficacia delle trame offensive. Davanti si va verso lo schieramento di giocatori di qualità: Carboni, Stanciu e Grombaek dietro Vitinha.

Questi i 25 convocati da Vieira: Carboni, Colombo, De Winter, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Grønbæk, Fini, Frendrup, Leali, Malinowskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Norton Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha. Mentre non sono stati convocato Cuenca alle prese con un affaticamento e Messias che ha rimediato nei giorni scorsi una forte contusione.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook