Un Del Piero in campo in Liguria: il figlio Tobias ingaggiato dalla Sanremese

Il figlio di Alex Del Piero, Tobias, è stato ingaggiato per la prossima stagione dalla Sanremese Calcio, squadra che milita nel campionato di Serie D, Girone A. Nato a Torino, classe 2007, è considerato un trequartista che può giocare in tutto il reparto offensivo. Tra le sue precedenti esperienze ricordiamo quelle con Getafe ed Alcoron, in Spagna e con l'Empoli in Italia. Mercoledì prossimo, a Sanremo, parteciperà al ritrovo della squadra, in vista degli allenamenti che partiranno giovedì 24. Il suo primo impegno sarà il prossimo 31 agosto in Coppa Italia e dal 7 settembre con il campionato. Anche la sorella Dorotea è una calciatrice e gioca nelle giovanili della Juventus Women.





