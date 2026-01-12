Influenza in Liguria, Nicolò: "Vaccinazione è stata la chiave di volta per evitare criticità"

Liguria virtuosa per la gestione delle sindromi influenzali durante il periodo invernale.

Secondo l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolo', la nostra regione si è comportata molto bene anche grazie alla maggior adesione alle vaccinazioni anti-influenzali: "La chiave di volta è stata la vaccinazione, che abbiamo esteso per la prima volta su tutto il territorio regionale a titolo gratuito. Questo ha portato a un raddoppio dei casi vaccinati".

Il contributo della vaccinazione è stato proprio quello di evitare un accesso ingente di casi gravi in ospedale: "Se da un lato è vero che può non esserci una protezione totale e completa, dall'altro è vero però che i cittadini non sono finiti in ospedale per polmoniti o per insufficienze respiratorie. L'effetto protettivo della vaccinazione sta proprio in quello, ridurre i casi gravi ed è questo il dato che noi abbiamo ottenuto. Altre regioni, che hanno iniziato la campagna vaccinale più tardi oppure hanno fornito vaccini gratuitamente solo da gennaio, hanno ottenuto effetti meno efficaci" - conclude Nicolo'