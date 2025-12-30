Il medico risponde: un nuovo farmaco per curare l'ictus ischemico

L'ictus è una malattia che nell'80 per cento dei casi è un ictus ischemico, una occlusione di una arteria che comporta un danno al tessuto cerebrale. La novità sulla terapia consiste nel riaprire questa arteria che si chiude: con dei farmaci che si somministrano endovena o con uno strumento meccanico che consiste nella rimozione tramite catetere del trombo dall'arteria colpita.

Il nuovo farmaco

"La novità è che mentre fino ad oggi avevamo un solo farmaco per sciogliere il trombo, oggi abbiamo una nuova molecola che si chiama Tenecteplase che è stata appena approvata dall'Aifa (agenzia italiana del farmaco) ed è entrata a disposizione dei medici ospedalieri", spiega a Il medico risponde Massimo Del Sette, direttore della neurologia del Policlinico San Martino di Genova. Molecola che ha dei vantaggi: "E' più efficace, comporta un minor rischio di emorragie e dà anche la possibilità - anche se ancora le linee guida non si sono espresse - di poter essere utilizzato in un tempo più lungo", spiega Del Sette.

Una cura anche a 24 ore dall'attacco

A oggi i farmaci a disposizione per curare l'ictus vengono utilizzati fino a 4 ore e mezzo, si può arrivare in alcune finestre anche a nove ore, mentre con questo farmaco si arriva anche a 24 ore. L'ictus è infatti una patologia tempo dipendente, prima si interviene e meglio è, "ma anche coloro che non hanno la fortuna di essere soccorsi per tempo e quindi l'intervento viene fatto in un tempo più lungo, con questo farmaco potrebbero avere maggiori possibilità". Mentre il farmaco precedente veniva fatto in un'ora di somministrazione, questo viene utilizzato invece in una sola fiala iniettata endovena:"Anche il tempo di somministrazione del farmaco è più breve e questo si traduce in un miglioramento delle cure dei nostri pazienti".