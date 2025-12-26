La Fiera del libro raccoglie diecimila euro per il Gaslini

Diecimila euro già raccolti, con dieci giorni di anticipo prima della fine del progetto, per il Gaslini. E' la Fiera del libro di Genova, che quest'anno festeggia la sua centesima deizione, ad aver organizzato in questa ricorrenza speciale una raccolta fondi a donazione libera mettendo in vendita i suoi calendari celebrativi del centenario. Con questa cifra verrà acquistato un server Lenovo ST650 V3, che migliorare le cure dei bambini con malattie renali.

Obiettivo raggiunto il giorno di Natale

I diecimila euro raccolti sono infatti a favore del Fondo per la Malattie Renali del Bambino dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. "L'obiettivo di raccogliere i diecimila euro è stato raggiunto proprio il giorno di Natale. Un segno bellissimo", raccontano in una nota congiunta Marcello Ambrogio presidente della Fiera e Luisa Anselmi, presidente del Fondo per le Malattie Renali del Bambino. Il server che verrà acquistato servirà per migliorare la cura dei bambini seguiti presso l'Unità Operativa Complessa di Nefrologia Dialisi e Trapianto.