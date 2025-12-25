Bucci e Nicolò in visita ai pronto soccorso del San Martino e del Galliera

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò hanno fatto visita ai Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino e dell'Ospedale Galliera di Genova. Nel corso della visita, presidente e assessore hanno incontrato medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nell'assistenza ai pazienti nel periodo delle festività natalizie, portando gli auguri di Regione Liguria.
"Un ringraziamento a tutto il personale"
"Un ringraziamento sincero a tutto il personale sanitario e socio-sanitario che, anche durante le festività natalizie, garantisce un servizio essenziale alla comunità - hanno detto Bucci e Nicolò -. Regione Liguria conferma il suo impegno a sostenere il sistema sanitario, rafforzando organizzazione e risorse per rispondere alle esigenze dei cittadini e di chi opera quotidianamente in prima linea. In questa giornata di festa, il nostro pensiero va anche alle famiglie che stanno accanto ai propri cari ricoverati".
IL COMMENTO
Bimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria