Bucci e Nicolò in visita ai pronto soccorso del San Martino e del Galliera

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò hanno fatto visita ai Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino e dell'Ospedale Galliera di Genova. Nel corso della visita, presidente e assessore hanno incontrato medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nell'assistenza ai pazienti nel periodo delle festività natalizie, portando gli auguri di Regione Liguria.

"Un ringraziamento a tutto il personale"

"Un ringraziamento sincero a tutto il personale sanitario e socio-sanitario che, anche durante le festività natalizie, garantisce un servizio essenziale alla comunità - hanno detto Bucci e Nicolò -. Regione Liguria conferma il suo impegno a sostenere il sistema sanitario, rafforzando organizzazione e risorse per rispondere alle esigenze dei cittadini e di chi opera quotidianamente in prima linea. In questa giornata di festa, il nostro pensiero va anche alle famiglie che stanno accanto ai propri cari ricoverati".