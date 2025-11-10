Nicholas il primo ligure al volante senza braccia: "Con il cuore si fa tutto"

Il vero limite non è il corpo ma la mente. Si potrebbe sintetizzare così la storia di Nicholas Deplano, 24enne di Badalucco, che a 'People - Cambia il tuo punto di vista' ha raccontato come nato senza gli arti superiori non si sia mai arreso. Senza braccia, ma con una determinazione più grande di qualsiasi ostacolo, Nicholas è riuscito a realizzare sogni che sembravano impossibili: è stato il primo con la sua disabilità ad allenare una squadra di calcio di bambini normodotati, poi dj e producer e ora il primo ligure senza braccia a prendere la patente dopo sei anni di lotta contro la burocrazia. E ora sogna di fare un rally insieme al fratello, "almeno una volta nella vita".

Allenare senza mani, insegnare con il cuore

"Ho iniziato facendo l'allenatore di calcio e sono anche il primo ragazzo con disabilità, cioè col mio tipo di disabilità, a diventare allenatore di calcio. Fino a due anni fa allenavo una squadra di bambini normodotati senza voler distinzione o attenzioni speciali perchè la diversità è solo nella testa".

Guidare con i piedi e la voce

Qualche settimana fa è riuscito a prendere la patente dopo 6 anni di lotta con la burocrazia ma come fa a guidare? Nicholas lo spiega con molta semplicità: "Utilizzo il mio piede sinistro per girare il volante, il mio piede destro per accelerare e frenare la macchina automatica, mentre uso i comandi vocali per tutto il resto tipo frecce, tergicristalli etc".

"Mi sono approcciato alla vita come una qualsiasi persona. Io non ho dovuto imparare a utilizzare i piedi in quanto piedi, ma ho dovuto imparare a fare le cose come una qualsiasi persona impara a fare le cose con le mani, i miei piedi sono le mie mani".

Normalità a modo suo

La sua quotidianità è fatta di aggiustamenti e soluzioni creative: "Ho imparato a usare coltello e forchetta come una qualsiasi persona, non mi lasco intimidire dagli sguardi, a me non me ne frega niente di quello che pensano gli altri". Anche il modo di mangiare la pizza racconta tutto: "Mi girano la fetta con la punta verso di me e io la mangio, è brutto da dire, come un cagnolino (ride ndr)".

Nato 24 anni fa a Badalucco, 6 anni di lotta con la burocrazia per prendere la patente

La musica come aiuto nei momenti difficili

Nicholas non si ferma mai. Dietro la sua voglia di mettersi alla prova c’è anche la passione per la musica che lo ha aiutato a superare dei momenti difficoltà nell'adolescenza: "Ho iniziato la mia carriera nella musica, facendo il dj. Adesso anche il producer tra un po’ farò uscire qualche pezzo anche mio".

Un messaggio che fa scuola

"Quando un bambino mi guarda e magari dice quello lì senza braccia, io dico ai genitori di lasciarlo fare perché se loro lo sgridano la vedono come una cosa negativa, invece io voglio che si impari a riconoscere la forza nella diversità, io voglio anzi che si spieghi ai bambini che nella vita esistono anche persone che hanno delle disabilità e che comunque possono fare tutto".

Musica, piatti semplici e una filosofia di vita

Tra un pezzo musicale e una carbonara, il suo piatto forte, che non deve diventare mai frittata (ride ndr), Nicholas ci tiene a lasciare un messaggio finale: "Cerca di conquistare i tuoi obiettivi perché comunque la vita non ti regala niente, se vuoi conquistare una cosa la puoi fare benissimo. Ascolta il tuo cuore e vedrai che riesci a fare qualsiasi cosa e se crolla il morale il mio consiglio è provaci, piuttosto fallisci, però non ti rimane il rimpianto di non averci provato".