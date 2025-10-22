Tumore seno over 70: a San Martino 75% pazienti operate a 15 giorni dalla biopsia

In 6 mesi il 75% delle over 70 operate per tumore al seno al Policlinico San Martino di Genova ha effettuato il percorso dalla biopsia all'intervento entro 15 giorni. Obiettivo raggiunto per questo ambizioso progetto voluto da Piero Fregatti direttore f.f della clinica di chirurgia senologica insieme a tutto l'ospedale e annunciato durante una puntata de 'Il medico risponde' lo scorso aprile. Una sperimentazione è rivolta solo a donne con specifiche condizioni: "Over 70, con tumori piccoli e biologicamente poco aggressivi"

38 pazienti operate in 10 giorni e 40 entro 15 giorni

"Le pazienti da aprile a ottobre sono state 109 - racconta a Primocanale Fregatti - 38 sono state operate entro 10 giorni, 40 entro i 15 giorni quindi in totale il 75% entro 15 giorni che era quello che ci eravamo prefissati, solo 9 sono state operate oltre i 30 giorni, quindi oltre le raccomandazioni, per problemi di commorbilità di quelle donne che hanno quindi dovuto aspettare per altre problematiche. Da biopsia a libere dalla malattia, con intervento fatto e visita oncologica che per la maggior parte ha portato solo alla prescrizione di una pastiglia antiormonale".

Un lavoro di squadra

"Non è stato facile perchè tutto va schedulato mettendo in concerto varie voci, che sono l'equipe dell'anestesiologia del dottor Montagnani, l'oncologia della professoressa del Mastro e del professor Balestrero, la radiologia del dottor Calabrese e non ultimo ovviamente anche il centro tumore ereditario, perché certe donne possono anche andare incontro a test genetico che potrebbero rallentare questi dieci giorni, ma ricordo che le linee guida sono di operare in 30 giorni, quindi è una cosa molto rivoluzionaria a mio avviso sul territorio Liguria".

'Percorso breve' per aiutare anche le liste d'attesa

"Proprio per venire incontro alla grande difficoltà delle liste d'attesa che abbiamo anche in Liguria - spiega Fregatti - questo 'percorso breve', grazie a tecniche che vanno dalla radiologia, alla oncologia, alla anestesiologia innovative, consente di operare queste pazienti che magari richiedevano degli slot di tempo di circa un'ora, un'ora e mezza per intervento in meno di un'ora, in quaranta minuti, quindi di conseguenza viene tutto più velocizzato e quindi si ammortizza anche la lista d'attesa e gli interventi più seri anche loro ne beneficiano, per esempio quelli più lunghi tipo con le ricostruzioni eccetera, perché andando a velocizzare questo tipo di interventi abbiamo più spazio poi anche per gli interventi sulle donne più giovani, mutate, interventi più complicati e quindi è un beneficio generico per tutti"

