Al Villa Scassi di Genova ecco i visori 3D per distrarre le pazienti durante la chemio

La 'terapia della distrazione' entra nel reparto di oncologia dell'ospedale Villa Scassi di Genova, dove sono stati attivati i primi tre visori con clip immersive per intrattenere le pazienti durante la chemioterapia. Un progetto portato avanti dall'Azienda sanitaria locale 3 genovese in collaborazione con l'associazione 'NoiCiSiamo MBC Italia' e illustrato in occasione della Giornata nazionale dedicata al tumore metastatico.

L'obiettivo è alleviare l'impatto emotivo delle cure attraverso contenuti audiovisivi immersivi, progettati per offrire un momento di sollievo durante la somministrazione delle terapie. I contenuti proposti, ispirati alle Quattro Stagioni di Vivaldi, trasformano simbolicamente la sala di trattamento in uno spazio più sereno, favorendo il benessere psicologico delle pazienti.

"L'iniziativa è frutto di un rapporto ormai consolidato tra Asl 3 e l'Associazione NoiCiSiamo, che punta a promuovere l'umanizzazione delle cure e a offrire un supporto concreto alle pazienti - commenta la responsabile del Comitato Pazienti NoiCiSiamo Deliana Misale -. La donazione del materiale necessario al progetto ha incluso visori multimediali, parrucche, turbanti oncologici e materiale informativo".

"Ringraziamo l'associazione per la donazione, che rappresenta un ulteriore passo avanti verso un'oncologia sempre più umana, accogliente e attenta al benessere delle persone assistite - sottolinea la dottoressa responsabile dell'Oncologia di Villa Scassi Paola Taveggia -. La cura passa anche attraverso la qualità dell'esperienza vissuta durante il trattamento, perché se non sempre possiamo evitare gli ostacoli, insieme possiamo cercare di renderli più lievi".

