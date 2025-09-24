Anche a Genova la Pigiama Run, si corre in pigiama per i bambini malati di tumore

Venerdì 26 settembre torna la Pigiama Run, l’unica corsa in Italia che invita tutti a scendere in strada in pigiama per una causa di grande valore: sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Giunta alla sua sesta edizione, l’iniziativa è promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e si svolgerà contemporaneamente in 33 città italiane e in modalità “Anywhere”, permettendo a chiunque, ovunque si trovi, di correre o camminare per manifestare vicinanza a chi ogni giorno è costretto a indossare il pigiama in un letto d’ospedale.

Sensibilizzare sui tumori pediatrici

La Pigiama Run è diventata un evento simbolico e corale di sport, solidarietà e prevenzione, collocato all’interno del mese del “Gold Ribbon”, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici che, ogni anno, colpiscono in Italia circa 2.200 bambini e ragazzi. Partecipare significa non solo vivere un momento di comunità e movimento sano, ma soprattutto contribuire a progetti concreti di accoglienza e supporto. Anche quest’anno saranno testimonial nazionali della manifestazione Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, che con il loro entusiasmo sosterranno la campagna in tutta Italia.

Genova corre per il Gaslini

A Genova, la Pigiama Run 2025 assumerà un significato speciale. La città ospita infatti il Policlinico Gaslini, centro di eccellenza pediatrica di rilevanza internazionale, che ogni giorno si prende cura di centinaia di piccoli pazienti oncologici.

Il ritrovo sarà il 26 settembre in Piazza Matteotti, con l’apertura del Village alle ore 17.30 e la partenza alle ore 19.00. Il percorso, accessibile a tutti, si snoderà per circa 4 km attraverso i vicoli medievali e le piazze del centro storico, fino al Porto Antico, sotto lo sguardo della Lanterna.

Tutte le quote di iscrizione raccolte dalla LILT di Genova saranno destinate al progetto “Mi Prendo Cura”, un programma innovativo che offre supporto psicologico al personale sanitario e alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati al Gaslini. Il Progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sul lavoro degli operatori e di accompagnare i genitori nella gestione dello stress e delle fragilità legate alla malattia del proprio figlio.

L’iniziativa ha come charity partner La Casa di Giulia APS.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook