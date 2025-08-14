Pronto soccorso in Liguria, piano anti affollamento per Ferragosto: ecco gli ambulatori aperti

Agosto è un periodo storicamente caldo (non solo meteorologicamente parlando) ma anche per i tanti accessi ai pronto soccorso della Liguria. Molti medici di famiglia infatti chiudono gli studi e così l'unica alternativa diventa proprio il pronto soccorso con i tempi di attesa che puntualmente si allungano per affollamento.

Per questo motivo a partire dal periodo di Ferragosto Regione Liguria ha previsto un potenziamento delle aperture per far fronte al previsto maggiore afflusso ai pronto soccorso della Liguria. La conferma arriva dall'assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò: "Nel periodo intorno a Ferragosto abbiamo attivato in tutte le Asl una serie di iniziative con l'aperture di ambulatori e la presenza di medici di medicina generale proprio per offrire un servizio ai cittadini liguri e anche ai turisti che affollano la nostra regione per le vacanze". Dunque aperture extra per evitare i super affollamenti.

All'ospedale San Martino di Genova, a Lavagna, al Santa Corona di Pietra Ligure, al San Paolo di Savona e a Sarzana è inoltre attivo il Ps Tracker, il sistema realizzato da Liguria Digitale che fornisce a familiari e amici aggiornamenti in tempo reale sulla situazione clinica di un proprio caro che si trova in attesa. A questo si aggiungono i circa 80 i 'facilitatori' presenti nei pronto soccorso liguri, si tratta di personale dipendente del sistema sanitario regionale che è stato formato ad hoc sotto un profilo psicologico per dare conforto e informazioni ai pazienti e ai parenti delle persone che si trovano in attesa. Personale formato sia per gestire la fase dell'accoglienza che quella della comunicazione. In questo in modo da prevenire la deriva violenta delle interazioni tra pubblico e personale sanitario.

L'elenco con gli ambulatori aperti

IL DETTAGLIO DELLE APERTURE NELLE CINQUE ASL LIGURI.



ASL 1 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi ( 2025)



Distretto di Ventimiglia

• Casa di Comunità di Bordighera – Via Aurelia 122 – Ambulatorio di Continuità Assistenziale attivo 24 ore su 24.



Distretto di Sanremo

09 agosto

• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 08-12

10 agosto

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 08-12

• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

15 agosto

• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 08-12

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17

16 agosto

• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12

• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17

17 agosto

• Zaharia Veronica – Piazza Colombo 4, Sanremo – 08-12

• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17



Distretto di Imperia

09 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Buccelli Elena – Via Generale Ardoino 121, Diano Marina – 08-12

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 14-17

10 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

15 agosto

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

16 agosto

• Ghetti Giada – Via della Repubblica 29, Imperia – 08-12

• Bottino Marco – Via Sicilia 20, San Bartolomeo al Mare – 08-12 e 14-17

17 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17



Aggiornamenti ASL1: https://www.asl1.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/2007-aperture-straordinarie-studi-medici-sabato-festivi-agosto-2025.html



ASL 2 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi ( 2025)



• Ospedale San Paolo di Savona

• Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Giorni e orari:

• Sabato 9 e domenica 10 -19

• Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 -19



ASL 3 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi ( 2025)



- Ambulatorio di prima accoglienza – Ospedale Gallino, Via O. Gallino 5, Genova Pontedecimo – Tutti i giorni 08-20 (accesso diretto).

- Ambulatorio “Mal di denti” – Palazzo della Salute di Fiumara – , e festivi 08-12:30.

Ritiro numero entro le 11.30 alla portineria, primo piano stanza 42, con tessera sanitaria.



15 agosto

08-12

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova

• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova

• Distretto 12: Siciliano Beatrice – Via Fereggiano 47/1, Genova

• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco

14-17

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova

• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova

• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco



16 agosto

08-12

• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Carlotto Francesca – Via Ciro Menotti 19/1, Genova

• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova

• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova

• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova

• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli

14-17

• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova

• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova

• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova

• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova

• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli

17 agosto

08-12

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Gaggero Elena – Via Borzoli 13, Genova

• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova

• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova

• Distretto 13: Filimbaia Ruggero – Corso Europa 1130 cancello, Genova

14-17

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova

• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova



Aggiornamenti Asl3: https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5728-studi-medici-ambulatori-dottori-aperti-ferragosto.html



ASL 4 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi ( 2025)



Casa di Comunità di Chiavari – “Il Medico di Tutti”

• Tutti i giorni feriali 08-20

• Attivo anche venerdì 15 agosto

Sestri Levante

• Tutti i pomeriggi 14-20 (eccetto 15 agosto)

• 08-12 e 14-17

• 08-12 (tranne 17 agosto)

Rapallo

• Giorni feriali 12-18

• 08-12 e 14-17

• 08-12 (tranne 09 e 17 agosto)

• -12 e 14-17



ASL 5 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi ( 2025)



14 agosto

• 09-12 – Pietro Laterza – Via Provinciale 246, Arcola

• 15-18 – Cosetta Botta – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra

15 agosto

• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra

• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra

16 agosto

• 09-12 – Giovanni Frediani – Via Pisanello 5, Ameglia

• 15-18 – Maria Pia Ferrara – Via Castagno 1, Luni

17 agosto

• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra

• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra



Aggiornamenti Asl 5: https://www.asl5.liguria.it/Home/STUDIMMGAPERTIDAL14AL17AGOSTO2025.aspx

