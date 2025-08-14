Pronto soccorso in Liguria, piano anti affollamento per Ferragosto: ecco gli ambulatori aperti

Agosto è un periodo storicamente caldo (non solo meteorologicamente parlando) ma anche per i tanti accessi ai pronto soccorso della Liguria. Molti medici di famiglia infatti chiudono gli studi e così l'unica alternativa diventa proprio il pronto soccorso con i tempi di attesa che puntualmente si allungano per affollamento.
Per questo motivo a partire dal periodo di Ferragosto Regione Liguria ha previsto un potenziamento delle aperture per far fronte al previsto maggiore afflusso ai pronto soccorso della Liguria. La conferma arriva dall'assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò: "Nel periodo intorno a Ferragosto abbiamo attivato in tutte le Asl una serie di iniziative con l'aperture di ambulatori e la presenza di medici di medicina generale proprio per offrire un servizio ai cittadini liguri e anche ai turisti che affollano la nostra regione per le vacanze". Dunque aperture extra per evitare i super affollamenti.
All'ospedale San Martino di Genova, a Lavagna, al Santa Corona di Pietra Ligure, al San Paolo di Savona e a Sarzana è inoltre attivo il Ps Tracker, il sistema realizzato da Liguria Digitale che fornisce a familiari e amici aggiornamenti in tempo reale sulla situazione clinica di un proprio caro che si trova in attesa. A questo si aggiungono i circa 80 i 'facilitatori' presenti nei pronto soccorso liguri, si tratta di personale dipendente del sistema sanitario regionale che è stato formato ad hoc sotto un profilo psicologico per dare conforto e informazioni ai pazienti e ai parenti delle persone che si trovano in attesa. Personale formato sia per gestire la fase dell'accoglienza che quella della comunicazione. In questo in modo da prevenire la deriva violenta delle interazioni tra pubblico e personale sanitario.
L'elenco con gli ambulatori aperti
IL DETTAGLIO DELLE APERTURE NELLE CINQUE ASL LIGURI.
ASL 1 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
Distretto di Ventimiglia
• Casa di Comunità di Bordighera – Via Aurelia 122 – Ambulatorio di Continuità Assistenziale attivo 24 ore su 24.
Distretto di Sanremo
09 agosto
• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12
• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17
• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 08-12
10 agosto
• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 08-12
• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17
15 agosto
• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 08-12
• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17
• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17
16 agosto
• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12
• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17
• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17
17 agosto
• Zaharia Veronica – Piazza Colombo 4, Sanremo – 08-12
• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17
Distretto di Imperia
09 agosto
• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17
• Buccelli Elena – Via Generale Ardoino 121, Diano Marina – 08-12
• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 14-17
10 agosto
• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17
• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17
15 agosto
• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17
16 agosto
• Ghetti Giada – Via della Repubblica 29, Imperia – 08-12
• Bottino Marco – Via Sicilia 20, San Bartolomeo al Mare – 08-12 e 14-17
17 agosto
• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17
• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17
Aggiornamenti ASL1: https://www.asl1.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/2007-aperture-straordinarie-studi-medici-sabato-festivi-agosto-2025.html
ASL 2 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
• Ospedale San Paolo di Savona
• Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
Giorni e orari:
• Sabato 9 e domenica 10 agosto – 14-19
• Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto – 14-19
ASL 3 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
- Ambulatorio di prima accoglienza – Ospedale Gallino, Via O. Gallino 5, Genova Pontedecimo – Tutti i giorni 08-20 (accesso diretto).
- Ambulatorio “Mal di denti” – Palazzo della Salute di Fiumara – Sabato, domenica e festivi 08-12:30.
Ritiro numero entro le 11.30 alla portineria, primo piano stanza 42, con tessera sanitaria.
15 agosto
08-12
• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova
• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia
• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova
• Distretto 12: Siciliano Beatrice – Via Fereggiano 47/1, Genova
• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco
14-17
• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova
• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia
• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova
• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco
16 agosto
08-12
• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Carlotto Francesca – Via Ciro Menotti 19/1, Genova
• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova
• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova
• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova
• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli
14-17
• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova
• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova
• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova
• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova
• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli
17 agosto
08-12
• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Gaggero Elena – Via Borzoli 13, Genova
• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia
• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova
• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova
• Distretto 13: Filimbaia Ruggero – Corso Europa 1130 cancello, Genova
14-17
• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova
• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova
• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia
• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova
Aggiornamenti Asl3: https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5728-studi-medici-ambulatori-dottori-aperti-ferragosto.html
ASL 4 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
Casa di Comunità di Chiavari – “Il Medico di Tutti”
• Tutti i giorni feriali 08-20
• Attivo anche venerdì 15 agosto
Sestri Levante
• Tutti i pomeriggi 14-20 (eccetto 15 agosto)
• Sabato 08-12 e 14-17
• Domenica 08-12 (tranne 17 agosto)
Rapallo
• Giorni feriali 12-18
• Sabato 08-12 e 14-17
• Domenica 08-12 (tranne 09 e 17 agosto)
• 15 agosto: 08-12 e 14-17
ASL 5 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)
14 agosto
• 09-12 – Pietro Laterza – Via Provinciale 246, Arcola
• 15-18 – Cosetta Botta – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra
15 agosto
• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra
• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra
16 agosto
• 09-12 – Giovanni Frediani – Via Pisanello 5, Ameglia
• 15-18 – Maria Pia Ferrara – Via Castagno 1, Luni
17 agosto
• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra
• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra
Aggiornamenti Asl 5: https://www.asl5.liguria.it/Home/STUDIMMGAPERTIDAL14AL17AGOSTO2025.aspx
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Sindaca, difenda la sua città dal caos traffico del porto
Un dehors anche per Verdi con i “Falstaff” in piazza Soziglia