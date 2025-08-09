Sospetto insetto positivo al West Nile a Staglieno, Tursi: "Nessun pericolo"

Il Comune di Genova attraverso una nota tranquillizza sul sospetto insetto vettore positivo al West Nile virus ritrovato nella zona del cimitero di Staglieno durante la periodica sorveglianza entomologica prevista dal Piano Regionale Arbovirosi.

"Non ci sono pericoli per la salute - precisa Tursi -: la zanzara individuata, del genere Aedes (Zanzara tigre), non è in grado di trasmettere questo virus.

Sarà comunque attivato il trattamento larvicida e adulticida nel raggio di 100 metri, a scopo precauzionale, come da protocollo. Lunedì mattina saranno decise le modalità di intervento e i monitoraggi aggiuntivi nell’apposito tavolo regionale intersettoriale, con la presenza anche dei tecnici comunali".

