Confindustria La Spezia, Alessandro Laghezza è il nuovo presidente

L'imprenditore del campo della logistica Alessandro Laghezza è stato nominato nuovo presidente di Confindustria La Spezia dall'assemblea dei soci che si è riunita quest'oggi presso la sede di Via don Minzoni.

"Per me è un grande onore e una responsabilità che accolgo con profondo senso di servizio verso le aziende associate e verso il nostro territorio - ha detto Laghezza - Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Mario Gerini per l'egregio lavoro svolto: la sua guida autorevole, la sua capacità di ascolto e la sua attenzione al valore della rappresentanza, hanno lasciato un segno importante nella nostra associazione e ci consegnano una base solida da cui proseguire".

Cinquantasette anni, da trenta alla guida della Laghezza spa che opera in diversi porti italiani tra cui La Spezia, Genova e Livorno e da quindici presidente di Sistema Porto srl. Laghezza è stato vicepresidente della Confindustria spezzina e presidente dell'Associazione Spedizionieri La Spezia.

"Il nostro territorio sta vivendo una fase di crescita economica importante - ha detto -, che intendiamo supportare sia sul piano dei servizi alle imprese sia sul piano delle azioni necessarie affinché diventi sempre più attraente, in termini di infrastrutture, servizi e aree disponibili per lo sviluppo. Il tutto in una logica di crescita sostenibile, che metta al centro la valorizzazione dei giovani e del capitale umano e il rispetto dei valori etici e ambientali". Il consiglio di presidenza è composto da Salvatore Avena di La Spezia Port Service, Alberto Bacigalupi di GBT Costruzioni, Paolo Bertetti di Sanlorenzo, Alessandro Biggio di Fluid Global Solutions, Renato Goretta di Gesta Società Benefit, Luca Perazzo di Leonardo, Paolo Povesi di Sire e Antonio Quintano di Fincantieri. Laghezza rimarrà in carica fino al 2029.