Nuova Diga di Genova, è arrivato il quattordicesimo cassone

È arrivato il quattordicesimo cassone che comporrà la nuova diga foranea del porto di Genova. Le immagini delle telecamere di Port View a Terrazza Colombo hanno immortalato l'arrivo e il posizionamento del cassone. Per quanto riguarda i maxi cassoni, la struttura commissariale spiega che a Vado Ligure sono terminati i getti del secondo dei cassoni grandi.

La nuova Diga foranea di Genova

L'opera consentirà l’ingresso nel porto di Genova delle grandi navi portacontainer, lunghe oltre 400 metri e larghe 60 metri, e delle navi da crociera “World Class” e permetterà al porto del capoluogo ligure di competere con i maggiori porti europei. Per realizzare il basamento saranno impiegati 7 milioni di tonnellate di materiale roccioso, sul quale verranno posizionati elementi prefabbricati in cemento armato. Per i primi 4.000 metri della diga saranno posizionati oltre 90 cassoni che misureranno fino a 33 metri di altezza, 35 metri di larghezza e 67 metri di lunghezza.