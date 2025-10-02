Flotilla, il porto di Genova è operativo. Domani rischio paralisi per lo sciopero generale

Il blocco a varco Albertazzi, nel porto di Genova

"Il porto di Genova non è chiuso, è operativo seppur con qualche possibile rallentamento" precisano dall'Autorità portuale, dopo i primi blocchi dei varchi Albertazzi ed Etiopia a partire dalle 7.30 circa di stamani, nell'ambito della protesta contro il blocco della Flotilla.

Aperto il varco di Ponente per il traffico commerciale

Tutti i mezzi pesanti diretti alle banchine del bacino di Sampierdarena hanno accesso dal varco di Ponente, all'altezza di Cornigliano. Da lì percorrono il porto internamente e raggiungono le banchine. Idem per le uscite.

Aperti i varchi di ponte Mille e Limbania per i passeggeri di crociere e traghetti

Aperti anche il varco ponte dei Mille e Limbania per l'accesso dei passeggeri al terminal crociere e traghetti. I camion non si sono incolonnati, dunque, almeno per questa giornata. Anche consapevoli, i trasportatori, del blocco dei varchi.

Domani sciopero generale di Cgil e Usb: il rischio di blocco totale del porto è reale

Oggi questa situazione è determinata dai blocchi dei varchi portuali (eccetto quelli sopra citati) ma domani, con lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb, la situazione potrebbe cambiare radicalmente, visto che è presumibile che diversi lavoratori portuali aderiranno, bloccando quindi l'operatività dello scalo. Ma i camion previsti in arrivo per scaricare o imbarcare container e merce, conoscendo la situazione, è presumibile che non raggiungano il porto di Genova, evitando incolonnamenti e blocchi del traffico.