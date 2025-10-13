Regione Liguria celebra i vent'anni del suo Statuto

Si è svolta in Regione Liguria la seduta straordinaria dedicata al ventesimo anniversario dell’entrata in vigore dello Statuto della Regione Liguria, avvenuta il 5 maggio 2005. A coordinare i lavori della seduta è stato il presidente dell'assemblea legislativa Stefano Balleari.

"Rispetto a vent’anni fa il mondo è cambiato - ha ricordato Balleari -. È uno statuto che gode di ottima salute ma che ha necessità di un make up per rivedere e adeguarsi alle nuove esigenze. Ad esempio abbiamo già anticipato la riforma nazionale sul numero degli assessori: passeranno da 7 a 9. Si tratta di una riforma voluta da tutti i partiti. Il numero di assessori limitato al numero degli abitanti non è più rispondente alle esigenze dei cittadini".

Gli interventi durante la seduta

Durante la seduta sono intervenuti Giancarlo Rolla, già professore ordinario di Diritto pubblico comparato dell’Università degli studi di Genova; Matteo Cosulich, professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università degli studi di Trento; Lorenzo Cuocolo, professore ordinario di Diritto pubblico comparato dell’Università degli studi di Genova; Enrico Albanesi, professore associato di Diritto costituzionale dell’Università degli studi di Genova.

Nel 2005 l’introduzione dello Statuto portò diverse novità

Nel 2005 l’introduzione dello Statuto portò diverse novità: In primo luogo la scelta della forma di Governo, con elezione diretta del Presidente della Giunta, e il rafforzamento dei poteri del Consiglio regionale. Viene inoltre affermato il ruolo dell'opposizione, con l'introduzione del question time (interrogazione a risposta immediata su argomenti urgenti) e altri strumenti specifici.Altri punti sottolineati dallo Statuto sono il principio delle pari opportunità, la volontà della Regione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, il ruolo del Consiglio delle Autonomie locali, le Autorità di garanzia e il principio della sussidiarietà come metodo di azione nei rapporti con gli enti locali e i privati.

