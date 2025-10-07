Piciocchi: "Vogliono rendere Amt privata. Genoa e Sampdoria non hanno la forza per rifare lo stadio"

Ospite del Programma Politico di Primocanale, l'ex vicesindaco di Genova e attuale consigliere Comunale Pietro Piciocchi replica alle accuse fatte dall'attuale amministrazione sui conti dell'Amt e non crede alla soluzione proposta dalla sindaca per il restyling dello stadio Ferraris.

Piciocchi, la sindaca Salis ha detto che quella che è stata rilevata "è la perdita maggiore della storia di Amt" e che andrà alla Corte dei Conti. Lei come risponde?

Per affermare conclusioni così gravi bisognerebbe avere delle certezze che oggi non ci sono perché i numeri che sono stati dati dalla sindaca intanto sono molto aleatori perché si parla di perdite con forbici di 20/30 milioni di euro. Continua questa girandola di numeri a cui abbiamo assistito più o meno da giugno, ma soprattutto una cosa: i bilanci precedenti sono stati certificati da una società di revisione come Deloitte e da un collegio sindacale, quindi francamente dire che la precedente amministrazione abbia nascosto volutamente dei numeri di bilancio credo che sia veramente gratuito e assolutamente offensivo e di questo risponderanno. Noi non abbiamo mai negato che AMT avesse delle criticità strutturali che sono le criticità di tutte le aziende del trasporto pubblico in Italia ma abbiamo sempre affrontato queste situazioni. Voglio ricordare che in AMT non abbiamo mai avuto uno sciopero, che abbiamo sempre difeso la natura pubblica e che non c’è mai stato uno stipendio pagato in ritardo. Le difficoltà le abbiamo sempre gestite dopodiché arriva questa amministrazione e improvvisamente ci troviamo nel disastro più assoluto, qualcosa non torna".

Piciocchi l'attuale amministrazione ha preso la società Pwc di fatto per verificare ciò che aveva già verificato Deloitte. Due colossi che si controllano a vicenda. Che idea si è fatto su questo?

"Un cortocircuito senza senso. Con questo numeri non si accusa solo il centrodestra di aver addirittura falsificato bilanci ma anche la società di controllo selezionata da gara pubblica e tutti i dirigenti. Se ne assumerà la responsabilità".

Il 15 ottobre è stata fissata una commissione ad hoc chiesta proprio da lei. Primocanale chiederà di trasmetterla in diretta...

"Ottima idea così i cittadini potranno farsi un'idea precisa di tutto. Abbiamo sempre lavorato con onestà, rigore e serietà e che ora si metta in discussione la reputazione non tanto mia e del sindaco Bucci, ma anche la reputazione degli uffici di chi ha lavorato nell’amministrazione di Amt in momenti difficili e faticosi per garantire sempre che l’azienda funzionasse è davvero umiliante. Non ci vuole una laurea in economia: se fossero veri i numeri che ha dato la sindaca Salis vorrebbe dire che domani mattina non girerebbero più gli autobus perchè a società sarebbe tecnicamente fallita".

Questione stadi, Primocanale ha svelato nei giorni scorsi che la Genova Stadium la società costruita da Genoa e Sampdoria per il restyling dello stadio è di fatto una scatola vuota. Voi avevate un'altra idea...

"Credo che Genoa e Sampdoria non abbiano la capacità per realizzare il nuovo stadio per questo motivo noi avevamo immaginato un progetto per cui alle due società era affiancato un robusto sviluppatore immobiliare che era CDS poi ci sarebbe stata chiaramente una gara pubblica. Credo che siamo tornati al punto di partenza. Ho depositato un interpellanza in consiglio comunale vorrei che la sindaca mi risponde su quali garanzie Genoa e Sampdoria sono effettivamente in grado di dare portare avanti un progetto così ambizioso"