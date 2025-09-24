Politica

Bucci a Terrazza: "Carreggiata unica e meno scambi, la ricetta per ridurre incidenti"

di Mat.A.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha avanzato una proposta per migliorare la sicurezza stradale durante la notte: chiudere completamente una carreggiata e far transitare il traffico su due corsie. L’obiettivo è ridurre gli scambi di carreggiata notturni, che rappresentano una delle cause principali degli incidenti stradali.

La proposta è stata illustrata oggi durante l’intervento di Bucci a “Terrazza Incontra,” un appuntamento organizzato da Primocanale. Secondo il presidente, questa misura potrebbe contribuire a diminuire significativamente il numero di sinistri notturni, aumentando la sicurezza per tutti gli automobilisti.

L’idea si basa sul principio di limitare le manovre e i sorpassi rischiosi in momenti di scarsa visibilità e minor presenza di traffico, semplificando il flusso veicolare e riducendo le situazioni di pericolo. La proposta sarà ora valutata dagli enti preposti per verificare la sua fattibilità tecnica e l’impatto sul traffico quotidiano.