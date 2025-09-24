Consolidato Comune senza bilancio Amt

× Il tuo browser è obsoleto.

Il consolidato del Comune di Genova presentato oggi in consiglio comunale non include ancora il bilancio di Amt, l'azienda trasporti cittadina, la cui stima, secondo i consulenti, sarebbe in perdita di 55 milioni di euro. Questa cifra corrisponde principalmente a sanzioni accumulate e mai recuperate da diverse amministrazioni precedenti, che secondo alcune società di consulenza dovrebbero essere tutte messe a perdita tutte nel 2024.

Nonostante questa situazione critica l'utile complessivo de0l Comune, pari a circa 130 milioni di euro, sarebbe sufficiente a coprire anche una potenziale perdita di Amt senza mettere a rischio il bilancio comunale.

La normativa vigente, qualora il mancato inserimento del bilancio di Ant nel consolidato entro il termine del 30 settembre, prevede tutte le assunzioni, comprese quelle già programmate. "Se davvero non vi fosse il bilancio nel consolidato sarebbe illegale" il commento il presidente della Regione Liguria Marco Bucci oggi ospite a Primocanale a "Terrazza Incontra".

Proprio per questo, domani è previsto un incontro tra consulenti, il vicesindaco e gli uffici comunali per valutare le possibili soluzioni al fine di chiudere positivamente il bilancio dell'azienda di trasporto.

Intanto, è stata fissata per l'8 ottobre una commissione comunale, proposta dalla minoranza, che sarà un vero e proprio confronto acceso tra i vertici di Amt e la politica cittadina. L'appuntamento, anticipato da Primocanale la scorsa settimana, rappresenterà una sorta di resa dei conti nella delicata gestione economica dell'azienda.

Qualora Amt avesse una perdita così importante il Comune dovrebbe rinunciare per legge alla gestione in house e metterla in vendita e quindi si aprirebbero scenari non prevedibili. Intanto proprio oggi a "Terrazza Incontra" il presidente Bucci ha lanciato al proposta di una società unica di trasporti che vedrebbe all'interno le società dei quattro capoluoghi di provincia. Va detto che la Regione finanzia le stesse società con 140 milioni all'anno. "Anche i Comuni e le province mettono soldi" ha detto Bucci.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook