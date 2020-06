Weekend alle Cinque Terre per la Ferragni, tra gite in barca e pranzo tipicamente ligure

RIOMAGGIORE - Per inaugurare un’estate tutta italiana quest’anno Chiara Ferragni ha scelto le Cinque Terre e questa volta ha deciso di portare con sé tutta la famiglia per un weekend all’insegna del mare e del buon cibo ligure. Già l’anno scorso la nota influencer italiana aveva scelto di trascorrere qualche giorno in Liguria per festeggiare l’anniversario di nozze con Fedez, nella splendida cornice di Portofino.

Chiara, con i suoi oltre 20 milioni di followers, è seguitissima su Instagram da persone provenienti da tutto il mondo: una bella promozione per le bellezze della Liguria che non vede l’ora di poter riaccogliere i turisti e ripartire dopo questo periodo di lockdown. Questa volta, poi, le stories che immortalano Portovenere e Manarola sono al cubo grazie alla presenza delle sorelle Valentina e Francesca. Il piccolo Leo, invece, è rimasto a casa questa volta con i nonni.

Una giornata da favola che testimonia tutto quello che la Liguria sa offrire in fatto di turismo e accoglienza. Aperitivo e colazione con vista che hanno incantato anche i rispettivi compagni delle Ferragni, persino lo stesso Luca Vezil che è di casa, dato che è nato e cresciuto a Genova Nervi. Poi la giornata è proseguita in barca tra primo bagno e pranzo rigorosamente a base di pesce nella splendida perla del Golfo dei Poeti.