Waterfront di Levante, Piciocchi: "Pronto entro il 2022"

GENOVA - "Quella del waterfront è la più grande operazione di rigenerazione urbana della città", spiega l'assessore ai Lavori pubblici del comune di Genova Pietro Piciocchi che spera di completare l'opera "entro la fine del mandato" ovvero entro il 2022. Nei giorni scorsi, infatti, è stata firmata la cessione del Palasport alla società CDS, che ha presentato un intervento da oltre 90 milioni per trasformarlo in una struttura multifunzione per sport e spettacoli e questa mattina si sono completate le operazioni di demolizione della Palazzina uffici della Fiera, che era uno dei punti cruciali dell'operazione.

"Questa trasformazione è il simbolo della Genova e della Liguria che cambiano e di come le vogliamo costruire. Il simbolo di una rigenerazione urbana che, a differenza di come qualcuno vaniloquia, non è fatto di nuovo cemento ma di recupero di spazi straordinari, come questo pezzo di città" secondo il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, quindi, il waterfront di Levante rappresenta la strada da seguire.

"L'obbiettivo è quello di completare il progettoche vuole dire tutta l'opera pubblica, con il canale che rientra nella visione dell'architetto Renzo Piano, ma anche con gli interventi dei privati, che hanno investito sul palasport. Su questa vicenda si è perso troppo tempo ma adesso siamo quasi in fondo all'iter autorizzativo e bisogna rimboccassi le maniche per rispettare il cronoprogramma" sottolinea Piciocchi.

Entro l'estate 2020 si concluderanno i lavori del primo tratto del nuovo canale navigabile di levante, e in autunno verranno avviate le demolizioni degli ex Padiglioni fieristici che permetteranno la realizzazione dei canali navigabili, il Canaletto, che a partire dall'attuale marina lambirà il Palasport per proseguire sul retro del Padiglione Nouvel. Come espressamente richiesto dall'architetto Piano, inoltre, le banchine saranno animate dalla presenza di negozi, ristoranti, attività nautiche, in parte di realizzazione pubblica e in parte privata.

"Abbiamo l'ambizione di restituire a Genova un ruolo baricentrico a livello nazionale, mediterraneo ed europeo e le azioni di pianificazione del nuovo Waterfront di Levante, partite due anni fa, dimostrano che il nostro progetto sta già prendendo forma", conclude l'assessore all'urbanistica Simonetta Cenci.