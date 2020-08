Violenza a Genova, ubriaco ferisce alla gola un passante: arrestato un 33enne

GENOVA - Un uomo in stato di ubriachezza ha ferito gravemente con una bottiglia rotta un passante in strada a Genova. La vittima dell'aggressione, scattata senza evidenti motivi, è un uomo che è stato ricoverato e curato in ospedale per una ferita alla gola giudicata guaribile in 25 giorni.

L'aggressore, un romeno di 33 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri che sono stati a loro volta aggrediti ma sono riusciti a disarmarlo. E' accaduto in piazza V. Veneto a Sampierdarena davanti ad alcuni passanti terrorizzati. L'uomo deve ora rispondere di violenza, minaccia e resistenza, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.