Viaggio in Liguria ricorda la tragedia dell'alluvione genovese del 7 ottobre 1970

GENOVA - Primocanale ricorda i 50 anni dall’alluvione di Genova che avvenne esattamente il 7 ottobre. Lo fa con una puntata speciale di Viaggio in Liguria in cui politici, tecnici e giornalisti si confronteranno sui cambiamenti di questi 5 decenni.

Assieme al cucinosofo Sergio Rossi, in studio saranno presenti l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, ma anche il geologo Giorgio Grassano, responsabile della struttura geotecnica e idrogeologia del Comune di Genova e il collega Gerardo Brancucci, professore associato del dipartimento di architettura e design dell'Università di Genova.



Non mancheranno le visioni di alcuni cronisti come il responsabile ligure dell’Agenzia Ansa 1970, Aldo Repetto, o le riflessioni di Mario Paternostro. Nel corso della serata anche la visione di uno dei riferimenti della materia, Renzo Rosso.



Sarà l’occasione per leggere Genova a distanza di mezzo secolo con l’intensificazione di simili fenomeni passando per gli episodi più recenti di Varazze, Cinque Terre, Sestri Ponente e nuovamente dell’entroterra genovese fino ai fatti dell’ultimo fine settimana.



Appuntamento in diretta dalle 21 su Primocanale e primocanale.it.