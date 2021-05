Viadotto valle Ragone, sulla A12 tutti i tipi di mezzi transitano su una corsia

GENOVA - La Liguria si risveglia in questo terzo weekend di maggio con il viadotto valle Ragone sulla A12 percorribile in entrambe le direzioni, con una corsia per senso di marcia e per tutte le tipologie di mezzi: leggeri e pesanti, senza limitazioni. Dopo lo stop di martedì imposto a seguito dell'ispezione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a tutti i mezzi con peso superiore alle 3 tonnellate e mezzo, nel giro di qualche giorno con un cantiere 'lampo' -è proprio il caso di dirlo- torna fruibile anche ai mezzi pesanti.

Buone notizie per Chiavari, Lavagna e Sestri Levante che in questi giorni avevano visto lunghi incolonnamenti di tir per le strade della città e sulla Aurelia, con il traffico in tilt. Resta il cantiere, ma entro il pomeriggio di domenica saranno disponibili entrambe corsie per senso di marcia e il viadotto tornerà pienamente fruibile.

Quello che non viene facilmente ripristinato, invece, è la fiducia dei liguri. Dopo questa settimana, l'ennesima tragica per le autostrade liguri che come in un bollettino di guerra annovera decine e decine di chilometri passati in coda, incidenti tra cui ricordiamo solo i più eclatanti da quello in A10 tra tre mezzi pesanti a quello sulla A7 con il camion andato a fuoco fino a quello nel tratto di Autofiori a Ventimiglia, che vede anche una vittima, e viadotti sotto la 'lente' dell'ispettore Migliorino. Ansia e paura, non solo per chi sotto ai viadotti ci vive e ci lavora, ma anche per tutti coloro che percorrono le autostrade.

Solo il 30% dei viadotti è stato controllato da Migliorino, come ha ammesso nell'intervista a Primocanale. Sappiamo che da un lato i lavori devono essere fatti per garantire la sicurezza dei cittadini, ma al tempo stesso i cantieri infiniti, prolungati nel tempo e continui causano danni all'economia, alle vite dei singoli cittadini, al turismo, oltre a mettere a repentaglio anche qui le vite stesse di chi si trova costretto a transitare in un continuo slalom di scambi di carreggiata e restringimenti.