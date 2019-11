Venerdì Liguria Ancheu torna al Teatro della Gioventù: la programmazione di Primocanale

GENOVA - Dopo alcune settimane di assenza, e l'ultima puntata in diretta dal cinema teatro di Rossiglione, Liguria Ancheu torna al Teatro della Gioventù.

Appuntamento venerdì sera alle 21 in diretta, con ingresso libero, per il pubblico che vuole essere protagonista di una serata all'insegna di tradizione, dialetto, musica, cultura e cabaret.

"E' necessario presentarsi alle 20.30 davanti all'ingresso di via Cesarea e non serve la prenotazione" spiega il professor Franco Bampi, presenza fissa del format.

In scaletta le note del Circolo mandolinistico "Risveglio" guidato dal primo violino del Carlo Felice, Eliano Calamaro, ma anche la comicità di Daniele Raco (nella foto) e innumerevoli ospiti. Immancabili i quiz del professor Franco Bampi in materia di lingua genovese.

Intanto, per Primocanale, sarà una settimana speciale in quanto la tradizionale trasmissione legata a enogastronomia e territorio, "Viaggio in Liguria", non andrà in onda per lasciare spazio alla rassegna Orientamenti: il salone dei giovani in programma da domani ai Magazzi del Cotone.

La trasmissione che racconta le eccellenze della regione tornerà mercoledì 20 con una puntata sul tartufo, ma intanto il palinsesto di Primocanale prevede l'anticipazione a mercoledì sera di Gradinata Nord e giovedì la diretta della Notte dei Talenti, appunto, il culmine della rassegna dedicata agli studenti che nelle prossime ore, a Genova, troveranno risposte alle rispettive domande in riferimento a scuole superiori e futuro professionale.