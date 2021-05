Venerdì 28 maggio: gli appuntamenti di oggi in Liguria

GENOVA - Venerdì 28 maggio ricco di appuntamenti in Liguria.

Ore 9,30 - Largo Pertini a Genova presentazione #Mangiacomeparli, campagna della Lega a difesa del Made in Italy e delle eccellenze della Liguria. Intervengono Rixi, Viviani, Alessandro e Alessio Piana.

Ore 10 - Largo Lanfranco Genova. Presidio di Cgil, Cisl, Uil Genova "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro".

Ore 11 - Palazzo Tursi. Presentazione del Festival di Nervi, la rassegna estiva genovese all'interno dei parchi.

Ore 11.30 - Tower Genoa Airport Hotel di Genova. Presentazione della World Para Dance Sport World Cup Genoa 2021, coppa del mondo di danza sportiva in carrozzina.

Ore 12,30 - Fiera, hub vaccinale di Genova. Si sottopone a vaccinazione il governatore Toti.

Ore 14,15 - Sala Trasparenza Regione p.za De Ferrari a Genova. Il governatore Toti, l'assessore Scajola e il prof Cremaschi incontrano i giornalisti dopo la visita al cantiere di Begato di un gruppo di studenti dell'Istituto di studi politici di Parigi.

Ore 15 - Auditorium Palazzo Rosso, via Garibaldi 18 a Genova. Il Comitato ricordo vittime del ponte Morandi per comunicazioni in merito a una iniziativa in corso alla Procura di Roma.

Ore 19 - Sala trasparenza Regione p.za De Ferrari a Genova. Il presidente della Liguria Toti fa il punto sulla pandemia.

Ore 19 - Portofino. Presentazione del progetto di Cartografia Nautica elettronica ad alta risoluzione per il diporto, che si terrà nel Castello Brown di Portofino. Partecipa il direttore dell’Istituto Idrografico della Marina, Contrammiraglio Massimiliano Nannini.