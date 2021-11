Vaccini Liguria, già 50mila terze dosi. Mercoledì via al richiamo per chi ha avuto Johnson&Johnson

GENOVA - Questa settimana tutte le persone che si sono vaccinate con Johnson &Johnson, dunque con la monodose, potranno prenotare la loro dose booster, che sarà effettuata con Moderna o con Pfizer. Il via libera è previsto da mercoledì 10 novembre alle ore 12. I liguri che hanno ricevuto il vaccino Johnson sono in tutto 32.618, tra questi però ce ne sono circa 9mila che, essendo over 60, hanno già potuto prenotarla dal 21 di ottobre. Le prenotazioni vanno effettuate sui consueti canali: sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it, attraverso il Cup, le Asl, le farmacie e il numero verde 800 938 818.

C'è attesa invece per la partenza dei vaccini ai piccolissimi, ovvero la fascia dai 5 ai 12 anni di età. I primi test svolti su un totale di circa 3500 piccoli pazienti avrebbero mostrato l'efficacia di un terzo di vaccino Pfizer sui bambini, ma ora la decisione spetta dapprima all'Ema e poi all'Aifa, le agenzie del farmaco europee e italiana. La data di partenza potrebbe essere quella di Natale o dell'inizio dell'anno nuovo, ma la cautela in queste ore è ancora molto alta. Così come le previsioni di quanti piccoli faranno il vaccino: secondo il sottosegretario alla Salute Sileri aderiranno a questa vaccinazione non oltre il 50 per centro dei piccoli, così come è più bassa (ma intorno al 70 per cento) l'adesione della fascia tra i 12 e i 19 anni.

Bene in Liguria con le terze dosi di vaccino anti Covid: secondo i dati regionali ne sono state somministrate già oltre 50mila, prenotate 74mila. Tra queste prenotazioni, ce ne sono 37.131 per persone over 80 e 21.848 per persone nella fascia tra i 60 e gli 80 anni di età.