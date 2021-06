Vaccini in Liguria, Toti: "Dal 7 giugno apriamo calendario prenotazioni a tutte le fasce di età"

GENOVA - Accelerata per la campagna vaccinale in Liguria. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti annuncia che "da lunedì 7 giugno in Liguria apriremo il calendario delle prenotazioni dei vaccini a tutte le classi di età, come indicato dal generale Figliuolo".

Il commissario straordinario ha annunciato che a metà giugno arriveranno in Italia circa 20 milioni di dosi. "Si parla di grandi partite di vaccini in arrivo, non abbiamo ancora la programmazione esatta, ma apriremo a tutte le classi d'età e continueremo a mettere tutti i blocchi di AstraZeneca e Johnson & Johnson a disposizione anche dei più giovani". ha spiegato ancora Toti.

Nel frattempo Regione Liguria fa partire la campagna per incentivare anche gli scettici a vaccinarsi. Un grande striscione è stato srotolato sulla facciata del palazzo della Regione, alla presenza del presidente Giovanni Toti e del professor Matteo Bassetti, da tempo impegnato nella lotta contro il Covid sia sul campo, al reparto infettivi del San Martino, sia sul piano della diffusione di massa delle conoscenze. La maglietta "Adulto e vaccinato" verrà venduta nei prossimi giorni agli hub vaccinali, con il ricavato a favore della CRI. Una maglietta è stata inviata anche alla influencer Chiara Ferragni, cui si chiede di aderire alla campagna dato il suo alto numero di seguaci.

Il governatore è netto anche per quanto riguarda l'uso della mascherine all'aperto: "L'obbligo di portare la mascherina all'aperto ha ancora senso forse per qualche giorno, di certo non possiamo passare l'estate con la mascherina addosso a 40 gradi in un'Italia che sarà per lo più vaccinata".

Nel suo intervento, Toti ha commentato: "Oggi abbiamo avuto un grande esempio dai ragazzi, è una lezione di fiducia nei confronti di quelli più grandicelli che non hanno ancora fiducia . Oggi il vaccino bisognerebbe farlo. "Da lunedi' tireremo fuori il calendario per tutte le classi d'eta'. Il generale Figliuolo ha chiesto di aprire le vaccinazioni a tutti: si parla di grandi partite di vaccino in arrivo, non abbiamo ancora la programmazione esatta, pero' e' quello che faremo. Apriremo a tutte le classi d'eta', continueremo a mettere tutti i blocchi di Astrazeneca e Johnson che abbiamo a disposizione anche dei piu' giovani, e' chiaro che tutto dipende dalla mole dei vaccini".

Per parte sua, Bassetti osserva: "Siamo arrivati al momento più difficile della campagna vaccinale perché dopo aver vaccinato i pazienti fragili all’inizio adesso serve convincere quelle sacche di vaccinoscettici e no vax. Credo importante il messaggio di oggi scelto dalla Regione srotolando messaggio sul Palazzo e il messaggio di Toti che ha scelto di vaccinarsi con Astrazeneca".

"La campagna vaccinale - dice Bassetti - è stata fedele, ma io mi sarei aspettato dal governo centrale una campagna nazionale informativa e questo non c’è stato ed è mancato. In questo giorno in cui si festeggia il compleanno della Repubblica oggi vaccinarsi e rendersi immuni significa fare regalo all'Italia. Lo striscione "più vaccinati più liberi" è quello che vogliamo perché solo vaccini ci renderanno liberi e tornare a fare le cose come prima. I vaccini sono tutti uguali, non ci sono differenze non vanno dette stupidaggini in tv. Il messaggio che ha dato il presidente Toti prima di lui il presidente del consiglio che si sono vaccinati volontariamente con Astrazeneca è il messaggio che conta".

Luigi Bottaro, direttore della Asl3, osserva: "Questa è la peggior pandemia ma la nostra è la miglior squadra. Noi che abbiamo vissuto in prima linea questa battaglia siamo stati spesso massacrati anche senza basi e fondamenti, non voglio dire che abbiamo vinto battaglia ma ci sta dimostrando che aver lavorato quasi 100 per cento paga. Evitare open day è stata la scelta giusta per evitare caos. I giovani ci stanno dando dimostrazione di grande senso di altruismo che noi adulti nei confronti dei diversi tipi di vaccini non abbiamo dato. Ma la corsa dei ragazzi al vaccino è un insegnamento".