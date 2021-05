Vaccini, da lunedì agende aperte per prenotare AstraZeneca e J&J a tutti in Liguria

GENOVA - "Da lunedì prossimo in qualche azienda sanitaria forse anche anticipiamo sabato e domenica verranno aperte le agende per consentire la prenotazione su base esclusivamente volontaria dei cittadini alle linee di vaccinazione 'cold', AstraZeneca e Johnson & Johnson, per chi non volesse mettersi in coda e aspettare Pfizer e Moderna". Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Giovani Toti nel punto stampa quotidiano sulla pandemia.

Non è escluso che si riesca a partire già da giovedì in alcune aziende sanitarie con i vaccini 'cold' su base volontaria e "con un consenso consapevole e informato", ha spiegato, chiarendo che il tema è ancora in fase di valutazione.