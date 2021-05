Vaccini ai turisti, la Liguria dopo il Piemonte apre anche alla Lombardia

GENOVA - Non solo il Piemonte, ma anche la Lombardia. La Liguria sta valutando la possibilità di estendere alla Regione Lombardia l'accordo con la Regione Piemonte per somministrare i vaccini ai turisti di lungo periodo. Non quelli da weekend e via, ma quelli che abitualmente passano qualche settimana nella nostra regione, come chi ha la seconda casa o chi ancora prenota una lunga vacanza al mare.

Un modello che presto potrebbe essere replicato tra tutte le regioni che hanno un traffico transfrontaliero significativo. "Penso ad un'agenda dove i piemontesi si iscriveranno con il codice fiscale dicendo 'io a giugno sarò nella mia casa di Diano Marina, ho ricevuto una dose Pfizer a Torino, posso fare la seconda da voi'. Ritengo che siano numeri tutto sommato limitati".

Un accordo che mette d'accordo tutti, dato che in tanti sono restii a prenotare la somministrazione del vaccino proprio a causa dell'incognita ferie. Dato che però ci si appella al buonsenso, come ha ribadito anche il generale Figliuolo, questo accordo viene incontro alle esigenze di chi vuole finalmente partire per le vacanze, ma al tempo stesso deve ancora vaccinarsi.