Un bagno da favola: a Manarola con le sirene

MANAROLA - Un tuffo dove l’acqua è più blu .. nel mare dell’Area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre, basterebbe questo per sentirsi parte di una magia. Non stupitevi se tra i riflessi delle onde noterete delle strane creature e delle code colorate e fluttuanti: le sirene hanno scelto questi luoghi per incontrarsi in branco. Il primo “Pod” ligure di sirene e tritoni si muove tra le acque della riviera di Levante suscitando curiosità e fascino tra i bagnanti.

La tecnica del nuoto con la coda da sirena si chiama mermaiding e sta diventando una vera e propria moda. Così anche in Liguria è una delle ultime tendenze estive. Tanto da diventare a Manarola, nelle Cinque Terre, anche una originale proposta esperienziale per turisti e non. L’emozione di tuffarsi e nuotare con le sirene è di gioia e sorpresa, per i più piccoli è come vivere nella realtà le avventure del film cartone della Disney Pixar "Luca", ambientato proprio alle Cinque Terre.

Il bagno con le sirene rientra tra i nuovi percorsi esperienziali che il territorio offre. Sempre di più, post Covid, si studiano proposte per piccoli gruppi di turisti in grado di venire incontro a tutte le età, le preferenze e i budget. Dalla classica degustazione, alla lezione di cucina, alla visita ai vigneti, sino al trekking al chiaro di luna. Tour alla scoperta dei borghi e della natura per un turismo sostenibile e lento contro le presenze di giornata che rincorrono solo la foto ricordo da cartolina dei paesi. Proposte ricercate dai turisti internazionali che piacciono però sempre di più anche agli europei e agli italiani nella prima estate che, progressivamente grazie ai vaccini, esce dalla pandemia.