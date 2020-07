Udinese-Sampdoria, arbitra Valeri di Roma con Pasqua in sala VAR

GENOVA - Udinese-Sampdoria, in programma domani domenica 12 luglio 2020 alle 19,30 allo stadio Friuli di Udine, sarà diretta da Paolo Valeri di Roma. Si tratta del terzo incrocio stagionale tra l'arbitro originario della Capitale e la Sampdoria: il primo risale al 9 febbraio 2020 in occasione della bella vittoria per 3-1 in rimonta in casa del Torino, con la rete iniziale di Verdi seguita dalla doppietta di Ramirez e dal sigillo su rigore di Quagliarella. Il secondo incrocio coincide con l'ultima partita prima dello stop per Covid-19: 8 marzo 2020 a Marassi, 2-1 sul Verona con autogol iniziale di Audero e doppietta nel secondo tempo di Quagliarella.

L'arbitro romano sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Caliari e dal quarto ufficiale Rapuano, mentre in sala VAR Pasqua sarà affiancato da Ranghetti.