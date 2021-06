Trasporti, 'ripresina' anche in Liguria nella prima parte del 2021

GENOVA - Luci e ombre sulle imprese di trasporto e magazzinaggio in Italia. Da un lato, secondo i recenti dati Istat-Unioncamere elaborati in un focus dell'Ufficio studi di Confartigianato, il settore mostra qualche piccolo segnale di ripresa: gli investimenti in veicoli registrano un +4,4% nel primo trimestre dell'anno, confermando il +10,5% del quarto trimestre 2020; le aspettative su ordini e domanda risultano in salita, così come i volumi di traffico stradale, tornati ai livelli pre-Covid.

Ma è anche vero che i dati sul fatturato restano in forte calo. Situazione che si riflette anche in Liguria, prima regione d'Italia per volume di merci trasportate su strada: il 94,4%(84,7% il dato medio nazionale). Nella nostra regione sono attive 2.573 micro e piccole imprese artigiane di trasporto e magazzinaggio, di cui 2.428 specializzate nel trasporto terrestre.

"Un settore che sta vivendo ancora molte difficoltà, nonostante i numeri mostrino una lenta ripresa - commenta Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria - Proprio ora che qualche piccolo segnale di luce comincia a intravedersi, occorre cogliere al meglio la grande opportunità del Pnrr".