Toti: "Liguria arancione, mi auguro dal 29 gennaio di tornare in giallo"

GENOVA - La Liguria sarà in zona arancione per le prossime due settimane, ma il presidente Giovanni Toti confida in una schiarita. Intervenuto a Primocanale durante “Liguria ancheu” condotta da Gilberto Volpara, Toti ha confermato: “Mi auguro che dal 29 potremo tornare in giallo. E, perché no, nelle settimane successive anche in fascia bianca. Spero davvero che la fine sia vicina: dopo l'arancione, la luce".

VACCINI - “Entro fine aprile – assicura il presidente - contiamo di completare il ciclo di vaccinazione degli ultraottantenni”.

GIOVANI - “Capisco che i ragazzi siano insofferenti – riconosce Toti - perché tendono a non vedere il Covid come un pericolo per i giovani, ma bisogna essere cauti in continuità con le ultime settimane”.

AIUTI - Quanto alle categorie più esposte agli effetti delle restrizioni, Toti puntualizza: “C'è bisogno di risposte più forti e veloci per ristoratori e baristi”.

MORANDI – In merito agli ultimi sviluppi delle inchieste sul crollo del Morandi, Toti è tassativo: “Anche la politica deve dare risposte su questo argomento, che non è solo giudiziario”.

GOVERNO – A dispetto delle voci, Toti esclude infine che i parlamentari di “Cambiamo!” possano soccorrere l'esecutivo Conte II, dichiarandosi tuttavia disponibile a un eventuale nuovo governo con prospettive diverse da quello in crisi: “Un errore pensare che un asino potesse correre come un purosangue”.