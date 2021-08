Torna il Giro dei Monti Savonesi Storico

6 e 7 novembre 2021, una data da segnare sull’agenda per gli appassionati di rally storici. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia infatti tornerà a disputarsi il Giro dei Monti Savonesi Storico, manifestazione organizzata dalla Sport Ifinity che graviterà attorno alla città di Albenga.

Ultimo atto del Trofeo Rally Zona 1, che accorpa Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, la gara ingauna non nasconde grandi ambizioni per il futuro, grazie anche ad un supporto prezioso da parte dell’amministrazione locale che vede nel rally una grande opportunità per destagionalizzare il turismo e per promuovere il territorio.

Non si conoscono ancora i dettagli del programma, ma è probabile che venga riproposto in buona parte quello, perfettamente riuscito, del 2019, anno del grande ritorno del Giro dei Monti Savonesi. La storia della gara del ponente ligure, nata nel lontano 1962, si interruppe nel 2003 con l’ultima vittoria dell’idolo di casa Manuel Villa. Due anni fa la prima edizione storica fu invece vinta dalla Toyota Celica di Sergio Mano.

Sette le prove speciali che faranno parte di un percorso di oltre 73 chilometri cronometrati, con due settori da percorrere il sabato pomeriggio/sera ed i restanti cinque la domenica.

Nel 2021 taglierà un importante traguardo storico anche la Alfetta, vettura che in diverse versioni ha segnato il mondo delle corse. Nella foto la GTV6 2.5 Gruppo A ufficiale Autodelta che dal 1985 appartiene a Maurizio Rossi, protagonista proprio all’ultima edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico e con molta probabilità presente anche nel 2021.