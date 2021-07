Tir si ribalta in A7 a Vignole e il traffico lungo l'autostrada va in tilt

GENOVA - Ancora incidenti, ancora caos e ancora code chilometriche lungo le autostrade. Questa volta è stato un tir a ribaltarsi per cause ancora in fase di accertamento sulla A7 nel tratto Piemontese al confine con la Liguria.

L'incidente che ha visto coinvolto solo il camion è avvenuto nel tratto compreso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Nord. Per permettere le operazioni di soccorso dell'autotrasportatore e la rimozione del mezzo l'autostrada è rimasta chiusa. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i soccorsi sanitari e meccanici.

Una volta messa in sicurezza la carreggiata il tratto è stato riaperto ma inevitabili si sono formate lunghe code. Fino a dieci km di incolonnamenti. Per le lunghe percorrenze è consigliato percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce e poi proseguire sulla Diramazione Predosa Bettole per poi riprendere la A7.