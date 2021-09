Test salivari a scuola, l'elenco degli istituti liguri coinvolti

GENOVA - Tredici scuole sentinella in tutta la Liguria dai primi di ottobre faranno test salivari per verificare il livello di eventuali contagi da covid tra gli studenti sotto i 14 anni di età. Le scuole prescelte sono volontarie e sono state scelte per la vicinanza ai laboratori vaccinali. Ogni 15 giorni saranno 600 i test somministrati e a rotazione verranno coinvolte le scuole selezionate.

Le fasce di età individuate sono quelle tra i 6 e gli 11 anni e tra i 12 e i 14 anni, ovvero la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Ecco l'elenco delle scuole selezionate:

A Genova sono la primaria Contubernio D'Albertis di Marassi, un plesso dell'Istituto comprensivo Sturla, tre plessi dell'Istituto comprensivo Quezzi: primaria Fontanarossa, primaria Ball e primaria Borsi tra i quartieri di Quezzi e Marassi.

Alla Spezia sono Istituto comprensivo 7 del Canaletto, Istituto comprensivo di Levanto, Istituto comprensivo di Castelnuovo Magra.

A Savona sono Istituto comprensivo Pietra Ligure e Istituto comprensivo Savona 1.

A Imperia sono Istituto Nostra Signora della Misericordia, Istituto comprensivo Sanremo Centro Levante, Istituto comprensivo Val Nervia.