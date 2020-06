Spiagge in Liguria, ecco in quali non è (al momento) possibile fare il bagno

GENOVA - Su 380 tratti di spiaggia al momento in Liguria 12 non risultano conformi alla balneazione. Questo il report dell'Arpal sulla situazione del mare.

Per due tratti interni al porto di Rapallo vige l’interdizione e il divieto cautelativo di balneazione mentre dieci sono non conformi: Molo Faro Verde (Arenzano, Genova), Spiaggia Ghiaia (Santa Margherita Ligure, Genova), Foce Torrente Nervia e Spiaggia Libera Camporosso (Camporosso, Imperia), Molo Cavour (Diano Marina, Imperia) ,Borgo Prino Molo parallelo alla costa, Borgo Prino Isola Centrale, Foce Torrente Prino (Imperia) ,Tellaro (Lerici), Banca (Riomaggiore).

Esiti sfavorevoli nelle ultime ore per i campioni effettuati dai tecnici Arpal nei punti: Borgo Prino Molo parallelo alla Costa, Borgo Prino Isola Centrale, Foce Torrente Prino (punti situati nel comune di Imperia), Molo Cavour (Diano Marina) e Tellaro (Lerici). "Entro 72 ore, condizioni meteomarine permettendo, verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità" spiega Arpal.