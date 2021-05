Sole e turisti, Portofino illuminata dalle Regate di Primavera: Capricorno è la più veloce

PORTOFINO - Good wind everybody. L'augurio del sindaco di Genova Marco Bucci segna il terzo giorno delle Regate di Portofino-Splendido Mare Cup che Primocanale trasmette in diretta in tv e sui social. Ed è stato proprio il vento protagonista nel bene e nel male della regata di oggi. Rispetto al giovedì e al venerdì si è fatto attendere facendo ritardare di oltre un'ora la partenza della gara. Poi è salito di intensità il tanto necessario, a quel punto gli equipaggi hanno preso il largo verso le boe: inizia lo spettacolo nel golfo del Tigullio baciato dal sole della primavera che si è preso la scena in questo weekend ligure. Un ritorno alla normalità dopo i mesi difficili causati dall'emergenza Covid. I turisti e appassionati che prendono il sole e si godono il panorama e lo spettacolo sono il miglior spot per la Liguria.

Soddisfatto il sindaco di Portofino Matteo Viacava: "Sembra arrivata l'estate, un clima bellissimo, i colori del nostro borgo, le facciate, la piazzetta, brilla il verde del nostro monte: una cartolina bellissima che inviamo a tutto il mondo. Ora ripartiamo". Stessa soddisfazione per Bucci, velista di esperienza che a bordo dell'Indomabile pensiero ha portato la bandiera di San Giorgio. "E' una giornata bellissima. Un evento che ci dà gioia, energia e forza per uscire dalla crisi portata dal Covid - spiega il sindaco di Genova Bucci -. Una regata in uno scenario fantastico che permette di far vedere quanto è bella la Liguria e mette in mostra le capacità organizzative di noi liguri. E' una grande occasione di ripartenza. Poco vento? I velisti devono essere bravi in tutte le circostanze, con molto vento e con poco, è la sfida della natura" ha spiegato Bucci.

Emanuele Bassino, club manager dello Yacht Club Italiano che organizza le regate mostra tutta la sua soddisfazione: "Qualche palpitazione all'inizio a causa del poco vento, poi la brezza leggera con le barche capaci di viaggiare intorno ai 12 nodi. Non potevamo sperare di meglio per le condizioni meteo, due giorni di grande vento poi ora il sole e la brezza, uno spettacolo sotto tutti i punti di vista".

Condizioni diverse rispetto alle prime due giornate con il vento rimasto intorno al 4-5 nodi con punte di 7-8 da Sud-Est. Non cambiano invece i protagonisti con Capricorno e Pendragon a fare l'andatura su tutti. Decisamente più in difficoltà l'imbarcazione di Bucci rimasta attardata. Alla fine nello spettacolare scenario del golfo del Tigullio a completare per primo il percorso è stato capricorno in 1h24'57" seguito da Pendragon a 33" e Twin Soul a 8'10". Capricorno rafforza il primato ottenuto nella prima due giorni. Sarà poi il calcolo della classifica compensata a stabilire l'esatta graduatoria. Di certo oggi a Portofino ha vinto la Liguria turistica illuminata dal sole della Primavera nel segno della ripartenza.

